В Україні за добу понад 15 тисяч нових випадків COVID-19

За добу 18 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 15579 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1309, медпрацівників - 282).

Про це повідомили у МОЗ України.

Найбільше підтверджених випадків захворювання за останню добу було зареєстровано в Одеській області - 1 418, у Харківській області - 1 412, в Дніпропетровській області - 1 203, у Запорізькій області - 1 019 та Львівської області - 959.