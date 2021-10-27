В Україні за добу виявили 22 574 випадки коронавірусу

В Україні за минулу добу, 26 жовтня, виявили 22 574 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"За добу 26 жовтня в Україні зафіксовано 22 574 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1 532, медпрацівників - 399)", - зазначається у повідомленні.

Також за минулу добу госпіталізовано - 5 925 осіб; летальних випадків - 692; одужало - 11 593 особи.

За весь час пандемії в Україні захворіло - 2 825 733 особи; одужало - 2 401 705 осіб; летальних випадків - 65 628; проведено ПЛР-тестувань - 14 154 508.

За інформацією МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 363 493 людини, з них отримали одну дозу - 9 363 491 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози - 7 138 082 людини (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 16 501 573 щеплення.

За минулу добу 291 293 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 212 013 людей, повністю імунізовані - 79 280 людей.

Як додали у МОЗ, 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.