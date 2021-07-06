В Україні за добу виявили 541 випадок COVID-19

За добу 5 липня 2021 року в Україні зафіксовано 541 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 26, медпрацівників - 11). На першому місці - Київ (197). Також за минулу добу було госпіталізовано - 266 осіб, померли - 20, одужали - 1 086 осіб.

Як повідомляє МОЗ, за весь час пандемії в Україні: захворіло - 2 238 364 особи; одужало - 2 172 687 осіб; летальних випадків - 52 504; проведено ПЛР-тестувань - 10 945 216.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві - 197. Всього за період пандемії в місті 5201 летальний випадок від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні - 214 822.

Також 73 234 людини було щеплено проти COVID-19 за добу. Одну дозу отримали 25 552 людини, повністю імунізовані - 47 682 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 100 540 людей, з них отримали 1 дозу - 2 100 538 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 898 076 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2 998 614 щеплень.

Наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 777 626 людей. За матеріалами bigkyiv.com.ua