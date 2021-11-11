В Україні за добу виявлено 24 747 нових випадків COVID-19

24 747 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 листопада 2021 року. Зокрема, захворіли 1550 дітей та 462 медпрацівники.

Також за минулу добу госпіталізовано - 4 778 осіб; летальних випадків - 652; одужало - 18 896 осіб; здійснено тестувань за добу -140 505 (зокрема методом ПЛР -67 341, методом ІФА - 18 168); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 54 996.

За весь час пандемії в Україні захворіло - 3 155 519 осіб; одужало - 2 572 738 осіб; летальних випадків - 74 857; проведено ПЛР-тестувань - 15 067 107.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (2002), Дніпропетровській (1999), Харківській (1550), Одеській (1469) і Івано-Франківській (1454) областях.