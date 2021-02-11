В Україні за добу виявлено 5 039 нових випадків COVID-19

5 039 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 277 дітей та 281 медпрацівник.

Також за минулу добу: госпіталізовано - 1 784 особи; виписано з лікарень - 2 037 осіб; летальних випадків - 124; одужало - 6 568 осіб; здійснено тестувань за добу - 43 126 (зокрема методом ПЛР - 26 739, методом ІФА - 16 387).

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 1 258 094 особи; одужало - 1 098 944 особи; летальних випадків - 24 058; проведено ПЛР-тестувань - 6 474 315.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській областях (367) та м. Київ (335).