В Україні за добу зафіксовано 1 188 нових випадків інфікування Covid-19

В Україні станом на ранок четверга зафіксовано 1 188 нових випадків захворювання COVID-19, одужали - 4 682 особи, померли 55, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"17 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1188 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 62 дитини та 6 медпрацівників. Також за минулу добу: госпіталізовано - 601 особу; летальних випадків - 55; одужали - 4 682 людини", - зазначається в повідомленні в Telegram-каналі.

Всього за період пандемії в Україні захворіли 2 227 225 осіб, одужали 2 145 660 людей, померли 51 902 особи.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Київ (251), Харківській (96), Дніпропетровській (78), Київської (60) та Запорізькій (58) областях.