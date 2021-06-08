В Україні за добу зафіксовано 1 602 нових випадки COVID-19

1 602 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 червня 2021 року. Зокрема, захворіли 95 дітей та 94 медпрацівники.

Також за минулу добу госпіталізовано - 483 особи; летальних випадків - 118; одужало - 6 751 особа; здійснено тестувань за добу - 57 556 (зокрема методом ПЛР - 33 355, методом ІФА - 10 821); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 13 380.

За весь час пандемії в Україні захворіло - 2 216 654 особи; одужало - 2 101 722 особи; летальних випадків - 51 333; проведено ПЛР-тестувань - 10 380 233.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (700), Запорізькій (92), Київській (79), Донецькій (73) та Харківській (66) областях.