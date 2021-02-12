В Україні за добу зафіксовано 4 773 нових випадків COVID-19
2021-02-12 10:13
Станом на 12 лютого в Україні за минулу добу було підтверджено 4 773 нових випадків захворювання на COVID-19.
За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована в Івано-Франківській (592) та Львівській (373) областях, а також - Києві (348).
Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.
Ситуація з коронавірусом в Україні така: 1 262 867 випадків COVID-19, 1 106 155 одужань, 24 174 смертей.