В Україні за добу зафіксовано 4 773 нових випадків COVID-19

Станом на 12 лютого в Україні за минулу добу було підтверджено 4 773 нових випадків захворювання на COVID-19.

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована в Івано-Франківській (592) та Львівській (373) областях, а також - Києві (348).

Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Ситуація з коронавірусом в Україні така: 1 262 867 випадків COVID-19, 1 106 155 одужань, 24 174 смертей.