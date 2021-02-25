В Україні за добу зафіксовано 8 147 нових випадків коронавірусу
8 147 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 483 дитини та 301 медпрацівник.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 2 770 осіб;
здійснено тестувань за добу - 86 926 (зокрема методом ПЛР - 36 670, методом ІФА - 22 760);
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 27 496.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло - 1 325 841 особа;
одужало - 1 159 311 осіб;
летальних випадків - 25 596;
проведено ПЛР-тестувань - 6 809 165.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (711), Житомирській (711), Закарпатській (654), м. Київ (652) та Вінницькій (639) областях.