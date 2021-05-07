В Україні за добу зафіксовано 8 404 нові випадки COVID-19

8 404 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 353 дитини та 185 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 3 080 осіб;

летальних випадків - 379;

одужало - 19 453 особи;

здійснено тестувань за добу - 94 479 (зокрема методом ПЛР - 39 748, методом ІФА - 14 177, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 40 554).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 105 428 осіб;

одужало - 1 731 162 особи;

летальних випадків - 45 830;

проведено ПЛР-тестувань - 9 594 857.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (991), Дніпропетровській (622), м. Київ (611), Донецькій (571) та Запорізькій (494) областях.

37 967 людей щеплено проти COVID-19 за добу 6 травня 2021 року в Україні.

821 770 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 821 768 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 428 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).