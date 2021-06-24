В Україні за добу зафіксовано 937 нових випадків коронавірусу

937 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 червня 2021 року. Зокрема, захворіли 33 дитини та 24 медпрацівники.

Також за минулу добу

госпіталізовано - 559 осіб;

летальних випадків - 58;

одужало - 2 471 особа;

здійснено тестувань за добу - 54 343 (зокрема методом ПЛР - 22 496, методом ІФА - 11 418);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 20 429.

За весь час пандемії в Україні

захворіло - 2 231 914 осіб;

одужало - 2 157 732 особи;

летальних випадків - 52 181;

проведено ПЛР-тестувань - 10 739 672.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (223), Дніпропетровській (59), Харківській (57), Донецькій (51) та Київській (51) областях.