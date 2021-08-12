В Україні за добу зафіксували 1 247 нових випадків коронавірусу

За добу 11 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 247 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як інформує МОЗ, найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (205), Харківській (93), Одеській (77), Донецькій (75) та Львівській (61) областях.

Загалом за весь час пандемії в Україні: захворіло - 2 262 601 особа; одужало - 2 194 791 особа; летальних випадків - 53 173.

Нагадаємо, коронавірус зберігає небезпеку навіть після того, як хворий ним людина одужала. Справа тут в наслідках, які несе за собою хвороба для людського організму. Особливо важко наслідки коронавірусу переносять невакциновані люди. За матеріалами "Слово і діло"