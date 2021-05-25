В Україні за добу зафіксували 2 608 нових випадків коронавірусу

На ранок 25 травня 2021 року в Україні зафіксовано 2 608 нових випадків захворювань на COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) та Дніпропетровській (168) областях.

Як інформує МОЗ, за минулу добу: шпиталізовано - 854 людини; летальних випадків - 249; одужали - 17 504 людини.

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли - 2 186 463 людини. Одужали - 1 975 064 людини. Летальних випадків - 49 685.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) та Дніпропетровській (168) областях.

За матеріалами "Слово і діло".