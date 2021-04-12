В Україні за добу зафіксували 7856 нових випадків COVID-19

В Україні станом на 12 квітня 2021 року зафіксували 7 856 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 355 дітей та 119 медпрацівників.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 112), Харківській (595), Львівській (590), м. Київ (537) та Київській (477) областях.

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 2 770 осіб; виписано з лікарень - 1 844 особи; летальних випадків - 287; одужало - 5 355 осіб; здійснено тестувань за добу - 40 109 (зокрема методом ПЛР - 20 831, методом ІФА - 6 133); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 13 145.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1 861 105 осіб; одужало - 1 416 215 осіб; летальних випадків - 37 301; проведено ПЛР-тестувань - 8 677 716. За матеріалами Прямий канал.