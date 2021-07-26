В Україні за минулу добу 213 нових випадків COVID-19

Станом на 26 липня в країні виявили 213 нових випадків COVID-19. Про це повідомили в Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я.

Також за минулу добу 256 осіб госпіталізували, 170 осіб одужало, 2 - померли від ускладнень.

За добу методом ПЛР протестували 7 562 особи, методом ІФА - 1 905 осіб, експрес-тестами - 6 328 осіб.

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло 2 248 663 особи, одужало - 2 184 365 осіб, летальних випадків - 52 849.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (71), Одеській (33), Житомирській (17), Вінницькій (14) та Харківській (12) областях.

За матерiалами МОЗ