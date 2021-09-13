В Україні за минулу добу діагностували 1 205 нових випадків COVID-19

Станом на 13 вересня в країні 1 205 нових випадків COVID-19. Про це повідомили в Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я.

Також за минулу добу 833 особи госпіталізували, 758 осіб одужало, 18 - померли від ускладнень.

За добу методом ПЛР протестували 10 668 осіб, методом ІФА - 1 659 осіб, експрес-тестами - 9 147 осіб.

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло 2 317 824 особи, одужало - 2 221 868 осіб, летальних випадків - 54 360.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (166), Тернопільській (148), Чернівецькій (120), Житомирській (88) та Львівській (86) областях.