В Україні за минулу добу виявили 16 943 випадків коронавірусу

В Україні протягом минулої доби, 24 листопада, зафіксовано 16 943 випадків зараження коронавірусною хворобою COVID-19 (з них дітей - 1 451, медпрацівників - 304). Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у своєму Facebook.

Також за минулу добу госпіталізовано 3 404 особи, летальних випадків - 628, одужало - 26 811 осіб.

У відомстві підкреслили, що за весь час пандемії в Україні захворіло 3 384 404 особи, одужало - 2 852 452 особи, летальних випадків - 83 541

88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.