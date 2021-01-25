В Україні за минулу добу зафіксовано 2 516 нових випадків COVID-19,

За минулу добу, 24 січня, в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 2 516 людям, госпіталізували 1 166 осіб, не змогли врятувати 63 хворих, водночас одужали 5 783 особи.

Про це міністр Степанов повідомив у Facebook

Здійснено тестувань за добу - 13 962 (зокрема методом ПЛР - 10 573, методом ІФА - 3 389).

Найбільше підтверджених випадків, зареєстрували в Запорізькій (241), Івано- Франківській (238), Одеській (166), Чернівецькій (160) областях та м. Київ (146).

За весь час пандемії в Україні захворіло - 1 194 328 осіб, одужало - 953 297 осіб, летальних випадків - 21 924.