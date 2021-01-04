В Україні за минулу добу зафіксовано 4158 нових випадків COVID-19

За минулу добу, 3 січня, в Україні виявлено 4158 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли 170 дітей та 163 медпрацівники.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Також за минулу добу: госпіталізовано - 1 526 осіб; летальних випадків - 73; одужало - 4 693 особи; здійснено тестувань за добу - 13 128 (зокрема методом ПЛР - 11 021, методом ІФА - 2 107).

За весь час епідемії в Україні: захворіло - 1 078 251 особа; одужало - 733 558 осіб; летальних випадків - 18 927; проведено ПЛР-тестувань - 5 621 024.

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 504 випадки; Вінницька область - 54 випадки; Волинська область - 83 випадки; Дніпропетровська область - 234 випадки; Донецька область - 162 випадки; Житомирська область - 91 випадок; Закарпатська область - 50 випадків; Запорізька область - 528 випадків; Івано-Франківська область - 104 випадки; Київська область - 301 випадок; Кіровоградська область - 7 випадків; Луганська область - 12 випадків; Львівська область - 352 випадки; Миколаївська область - 314 випадків; Одеська область - 285 випадків; Полтавська область - 269 випадків; Рівненська область - 54 випадки; Сумська область - 39 випадків; Тернопільська область - 72 випадки; Харківська область - 63 випадки; Херсонська область - 75 випадків; Хмельницька область - 26 випадків; Черкаська область - 300 випадків; Чернівецька область - 134 випадки; Чернігівська область - 45 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (528), м. Київ (504), Львівській (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях.

Станом на 2 січня в Україні підтверджено понад 5 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.