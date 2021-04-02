В Україні за минулу добу зафіксовано майже 20 тисяч нових випадки COVID-19

За останню добу в Україні виявили 19 893 нових випадки COVID-19 - це рекордна кількість інфікованих за одну добу.

Зокрема, захворіли 834 дитини та 484 медпрацівники. Померли 433 людини - ця кількість летальних випадків найбільша від початку пандемії.

Одужали 10 287 людей.

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 5 040 осіб; здійснено тестувань за добу - 128 727 (зокрема методом ПЛР - 58 944, методом ІФА - 22 564, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 47 219).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1 711 630 осіб; одужало - 1 333 370 осіб; летальних випадків - 33 679; проведено ПЛР-тестувань - 8 238 849.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 668), Одеській (1 608), Харківській (1 494), Хмельницькій (1 351) та Дніпропетровській (1 178) областях.

19 097 людей щеплено проти COVID-19 за добу 01 квітня 2021 року в Україні.

267 833 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу - особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 особи.