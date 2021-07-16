В Україні за минулу добу зареєстрували 737 нових випадків Covid-19

За добу 15 липня 2021 року в Україні зафіксовано 737 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема захворіли 50 дітей та 16 медпрацівників. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу: госпіталізовано - 422 особи; летальних випадків - 17; одужало - 616 осіб.

За добу протестовано: методом ПЛР - 18 276 осіб, методом ІФА - 8 942 особи, експрес-тестами - 14 372 особи.

За весь час пандемії в Україні: захворіли - 2 243 605 осіб; одужали - 2 180 281 особа; летальних випадків - 52 702; проведено ПЛР-тестувань - 11 120 046.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (224), Одеській (95), Донецькій (37), Полтавській (32) та Київській (30) областях.