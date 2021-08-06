В Україні заборонили продаж ліків дітям до 14 років

Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою 15 липня закон, що забороняє продаж ліків дітям до 14 років.

Мета такого рішення - обмежити вільний доступ дітей до лікарських засобів, що продаються в аптеках, і таким чином запобігти можливим нещасним випадкам. Адже препарати, які аптеки мають відпускати виключно за рецептом, часто можна придбати без його наявності, повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Закон, що його підписав Глава держави, забороняє реалізацію ліків особам, які не досягли 14-річного віку. Йдеться, серед іншого, і про продаж через Інтернет, а також доставку ліків", - йдеться у повідомленні.

Якщо в особи, яка продає ліки чи здійснює їхню доставку, виникли сумніви щодо віку покупця, вона повинна вимагати надання паспорта громадянина України або іншого документа, що підтверджує його вік. У разі відмови надати такий документ, відпуск лікарських засобів цій особі забороняється.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування (тобто з 7 серпня). За матеріалами UA.news