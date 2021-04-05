В Україні зафіксовано 10 179 нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу зафіксовано 10 179 нових випадків COVID-19. Захворіла 431 дитина та 152 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу: госпіталізовано - 3 275 осіб; летальних випадків - 254; одужало - 4 946 осіб; здійснено тестувань за добу - 34 666 (зокрема методом ПЛР - 21 963, методом ІФА - 4 574, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 8 129).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 155), Львівській (1 121), Дніпропетровській (1 003), Одеській (660), Київській (619) областях.

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 1 755 888 осіб; одужало - 1 352 139 осіб; летальних випадків - 34 587; проведено ПЛР-тестувань - 8 356 074.