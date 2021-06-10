В Україні зафіксовано 1,7 тис. нових випадків COVID-19, найбільше - у Києві

В Україні 9 червня зафіксували 1 785 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 77 дітей та 73 медпрацівника.

Про це пише UATV із посиланням на дані МОЗ.

За минулу добу госпіталізували 741 особу, одужали - 6 513. 97 випадків летальні. Здійснено 59 421 тестування за добу, зокрема методом ПЛР - 28 997, ІФА - 10 741, а також 19 683 дослідження експрестестами на антиген до SARS-CoV-2.

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Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (216), Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях.

За весь час пандемії захворіли 2 219 824 особи, одужали - 2 115 197. 51 507 випадків летальні. Здійснено 10 434 574 ПЛР-тестування. За матеріалами UATV.