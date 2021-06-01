В Україні зафіксовано 2137 нових випадків COVID-19

Станом на ранок 1 червня в Україні було зареєстровано 2137 нових випадків COVID-19, від хвороби одужало понад 12 тисяч людей.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці МОЗ України.

"1 червня 2021 року в Україні зафіксовано 2 137 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них - 91 дитина та 56 медпрацівників", - йдеться у повідомленні.

При цьому протягом 31 травня одужало 12 085 людей, від ускладнень захворювання померло 163 особи.

Також за минулу добу медпрацівники провели 26 468 тестувань на захворювання методом полімеразної ланцюгової реакції, 11 271 - методом імуноферментного аналізу та 14 225 - експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

За останню добу найбільше випадків зареєстрували у Києві (434), Запорізькій (176), Київській (138), Дніпропетровській (137) та Рівненській (117) областях.

Протягом усього періоду пандемії в Україні захворіло понад 2,2 мільйона осіб, одужало 2,053 мільйона пацієнтів. Від ускладнень хвороби померло 50 699 людей. Загальна кількість проведених ПЛР-тестувань перевищила 10,2 мільйона.Що відомо Станом на ранок 31 травня в Україні зареєстрували 1022 нові випадки захворювання на СOVID-19. Одужали 4934 людини.

Побічні ефекти після вакцинації зафіксували у менше ніж 1% з-поміж мільйона щеплених проти COVID-19 українців.

63% українців готові зробити щеплення проти коронавірусу, якщо матимуть таку можливість.

Людям, які перехворіли на COVID-19, рекомендують робити щеплення проти коронавірусу через шість місяців після одужання.

За даними МОЗ, в Україні використали майже всю вакцину AstraZeneca для першої дози.

До України 26 травня прибула перша партія вакцини Pfizer/BioNTech проти COVID-19, яку закупили за кошти платників податків.

За матеріалами suspilne.media