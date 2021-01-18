В Україні зафіксовано 3 034 нових випадки COVID-19

В Україні станом на 18 січня 2021 року зафіксовано 3 034 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Зокрема, захворіли 107 дітей та 87 медпрацівників.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 1 304 особи; летальних випадків - 67; одужало - 5 236 осіб; здійснено тестувань за добу - 13 247 (зокрема методом ПЛР - 10 401, методом ІФА - 2 846).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1 163 716 осіб; одужало - 871 196 осіб; летальних випадків - 20 869; проведено ПЛР-тестувань - 5 964 388.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (323), м. Київ (301), Запорізькій (266), Київській (240) та Дніпропетровській (220) областях.