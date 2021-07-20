В Україні зафіксовано 598 нових випадків COVID-19 за минулу добу.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (228), Донецькій (48), Одеській (35), Сумській (35) та Луганській (35) областях.

Про це повідомляє верифікований Міністерством охорони здоров'я Telegram- канал "Коронавірус_інфо".

Вчора було госпіталізовано 279 осіб, померли - 25, одужали - 540.

Напередодні міністр охорони здоров'я України Віктор заявив, що Ляшко Європейський Союз в недалекому майбутньому дозволить в'їзд щепленим від COVID-19 вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech (Китай).

Зараз в Україні прищеплюють вакцинами: Comirnaty (Pfizer & BioNTech), CoronaVac (Sinovac Biotech) і CoviShield або SkBio (аналог AstraZeneca). Одночасно з цим незабаром в Україну повинні надійти ще дві вакцини від COVID-19 - Moderna і Novavax. Йдеться про багатомільйонні партії.