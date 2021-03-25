В Україні зафіксовано рекордна кількість нових випадків COVID-19 - 16 669

В Україні за минулу добу зафіксовано 16 669 нових випадків COVID-19. Захворіли 786 дітей та 446 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ Україні.

Також за минулу добу: госпіталізовано - 4 838 осіб; летальних випадків - 362; одужало - 6 748 осіб; здійснено тестувань за добу - 128 615 (зокрема методом ПЛР - 57 818, методом ІФА - 22 950, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 47 847).

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 1 596 575 осіб; одужало - 1 283 020 осіб; летальних випадків - 31 135; проведено ПЛР-тестувань - 7 836 049.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (1 267), Одеській (1 235), Житомирській (1 136), Львівській (1 032) та Хмельницькій (989) областях.

Станом на 24 березня в Україні підтверджено понад 14 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та новий рекорд смертей за добу. За матеріалами bykvu.com