В Україні зафіксували 14,5 тисяч випадків COVID-19

Станом на ранок 14 квітня в Україні зафіксовано 14 553 нових випадків COVID- 19, одужало 12 384 особи, померли - 467.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, зокрема, захворіли 612 дітей та 426 медпрацівників.

Також за минулу добу шпиталізували 5063 особи, виписали з лікарень - 6557 осіб, протестували за добу - 134 342 (зокрема методом ПЛР - 54 353, методом ІФА - 22 539). Також проведено 57 450 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

За весь час пандемії в Україні захворіло - 1 887 338 осіб, одужало - 1 442 618 осіб, летальних випадків - 38 225, проведено ПЛР-тестувань - 8 770 753.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 457), Харківській (1 255), Львівській (963), Одеській (906) та Полтавській (900) областях.