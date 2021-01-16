В Україні зафіксували 7 729 нових випадків коронавірусу

7 729 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 16 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 245 дітей та 369 медпрацівників. Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізували - 2 083 особи; летальних випадків - 144; одужало - 9 792 особи; здійснили тестувань за добу - 48 700 (зокрема методом ПЛР - 29 363, методом ІФА - 19 337).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1 154 692 особи; одужало - 857 183 особи; летальних випадків - 20 686; провели ПЛР-тестувань - 5 934 439.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (821), Запорізькій (696), Дніпропетровській (586), Донецькій (540) та Львівській (485) областях.