В Україні зафіксували 727 нових випадків COVID-19 - МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що минулої доби в Україні зафіксували 727 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID- 19.

"За минулу добу госпіталізовано - 682 особи; летальних випадків - 20; одужало - 382 особи... За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (109), Одеській (62), Запорізькій (62), Тернопільській (57) та Чернівецькій (55) областях", - йдеться в повідомленні МОЗ.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 276 590 людей, померли - 53 521.