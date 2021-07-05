В Україні зареєстрували ще одну вакцину - Janssen від Johnson & Johnson

МОЗ зареєструвало в Україні ще одну вакцину проти коронавірусу, а саме Janssen від компанії Johnson & Johnson.

Як повідомляється на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я, температура зберігання цього препарату становить +2 до +8 С, а для імунізації організму достатньо однієї дози.

"Вакцина дозволена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я, також дозвіл на її використання дали США, Великобританія, Європейський союз, Швейцарія, Канада та інші країни", - розповіли у МОЗ.

На сьогодні в Україні зареєстровано вакцини від Covid-19 виробництва Pfizer / BioNTech, AstraZeneca і Moderna.