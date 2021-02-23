В Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca для екстреного використання

Міністерство охорони здоров'я зареєструвало вакцину проти коронавірусу Oxford/AstraZeneca для екстреного використання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МОЗ у Фейсбуці.

"Вчора, 22 лютого 2021 року, Міністерство охорони здоров'я в Україні зареєструвало вакцину проти COVID-19 Oxford/AstraZeneca для екстреного медичного застосування. Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вакцину Oxford/AstraZeneca для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія", - говориться у повідомленні.

У міністерстві зазначають, що вакцина Oxford/AstraZeneca, яка виробляється на потужностях Serum Institute (Індія) має локальну (торговельну) назву Covishield. Відповідно, вакцина Covishield, яка 23 лютого прибуває до України, офіційно зареєстрована.

Як повідомлялося, прибуття до України літака з вакциною від COVID-19 очікується в найближчу годину.

Глава МОЗ Максим Степанов у неділю, 21 лютого, заявив, що особисто проконтролював відвантаження в Україну першої партії вакцини AstraZeneca (CoviShield) із заводу-виробника в індійському місті Пуне. За матеріалами Укрінформ.