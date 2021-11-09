В Україні затримали керівника донецької катівні "Ізоляція"

Правоохоронці затримали у Києві Палича - керівника донецької катівні "Ізоляція" Дениса Куліковського.

Про це повідомив український журналіст та колишній бранець "Ізоляції" Станіслав Асєєв.

Попередньо стало відомо, що злочинця затримали 9 листопада.

"У Києві затримано головного воєнного злочинця Ізоляції - Дениса Куліковського, він же Палич. Тепер можу сказати, що життя прожив не даремно", - написав Асєєв. В Україні заочно судитимуть організаторів в'язниці "Ізоляція" в окупованому Донецьку

Куликовського називають "найстрашнішим професійним катом" в'язниці "Ізоляція". ЗМІ писали, що в нього є навіть родина, дитина, а більшість рідних живе на підконтрольній Україні території.

Раніше стало відомо, що правоохоронці мають інформацію щодо 70 учасників незаконних збройних формувань, які можуть бути причетні до злочинів в підпільній в'язниці окупантів "Ізоляція".

Крім того, поліція оголосила про підозру охоронцю в'язниці "Ізоляція", який катував цивільних та учасників АТО/ООС.

Колишній полонений Станіслав Асєєв опублікував фото в'язниці в "ДНР", де тримають українських бранців.

Натомість в Офісі генерального прокурора заявили, що у справі щодо злочинів, вчинених у катівні терористів - тюрмі "Ізоляція", загалом проходять до 50 фігурантів.

За матеріалами Прямий канал.