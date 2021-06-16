В Україні знову виявили понад 1000 хворих на COVID-19

За добу 15 червня в Україні виявили 1045 хворих на коронавірус (добою раніше - 1014), найбільше нових випадків COVID-19 - в Києві (256). Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Також найвищу в країні захворюваність на COVID-19 виявлено в Київській (75 інфікованих за добу), Харківській (64), Дніпропетровській (55) та Херсонській (53) областях

За добу в Україні померли 78 хворих на коронавірус (добою раніше - 77), одужали - 4802 пацієнтів (5511), були госпіталізовані - 699 (401).

Офіційно зроблено 58 853 тести на коронавірус (54 732 добою раніше). Методом ПЛР - 28 321 (32 313), ІФА - 9718 (10 428), експрес-тестів - 20 814 (11 991).

Всього на ранок 16 червня в Україні виявили 2 226 037 хворих на коронавірус": 51 847 пацієнтів з COVID-19 померли, 2 140 978 - одужали. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.