В Україні зростає довіра до місцевої влади

В Україні спостерігається сталий ріст довіри до місцевої влади, про що свідчать результати соцдослідження SCORE 2021 "Децентралізована та згуртована Україна".

Соцдослідження презентували у рамках ІІ-го форуму ідей та рішень "Re:Open Zakarpattia", передає кореспондент Укрінформу.

За словами керівника програм в Україні Центру сталого миру та демократичного розвитку (SeeD) Андрія Дриги, основними напрямками, які прагнули охопити, були бачення українців спільного майбутнього з тимчасово окупованими територіями, сценарії реінтеграції, ставлення до влади, споживання медіаконтенту, політична орієнтація та бачення майбутнього України.

"Одним з показників, який вимірювали, стала довіра до влади. За даними дослідження, в Україні спостерігається сталий ріст довіри до місцевої влади. Крім того, відчувається ріст підтримки національних реформ, зокрема найбільший рівень має національна підтримка децентралізації - 4,3 бала з 10 можливих. Це найбільша підтримка серед інших реформ". - сказав він.

За словами Дриги, люди, що підтримують децентралізацію мають і більшу прихильність до згуртованості. Національний показник згуртованості за цим параметром становить 5,4 бала.

"Важливим показником є вертикальна згуртованість. Тут ситуація складніша, адже 82% українців вважають, що влада не піклується про інтереси простих українців та не приділяє однакову увагу всім області. Показник горизонтальної згуртованості в Україні вищий за значення згуртованості вертикальної. Зараз люди більше покладаються на спільноту, на людей навколо. Проте цей показник є не настільки високим, як би хотілось", - сказав він.

Як стверджують автори дослідження, рівень співпраці у громадах знаходиться на посередньому рівні, а в динаміці він зростає, стрімкий ріст показує Чернівецька область, Закарпаття показує падіння. Відчуття приналежності до своєї країни на Закарпатті має менший рівень ніж у сусідніх областях, зокрема нижчий за показник Львівщини, який показує фантастичний рівень (9,5 бала з 10). Водночас на Закарпатті відчуття приналежності до села, селища чи міста в сильніше, ніж відчуття приналежності до країни.

"Своєрідним клеєм, який скріплює населення України, є відчуття плюралістичної української ідентичності. Так, респонденти дослідження схильні вважати, що якщо людина живе в Україні, вона може вважати себе українцем. На національному рівні цей показник виріс, а на Закарпатті - найбільше. Так, 91% жителів Закарпаття вважають, що люди, які живуть в Україні, можуть бути українцями незалежно від їх етнічного походження чи релігії." - повідомив Дрига.

Вибірка опитування склала 19 тисяч респондентів, а саме дослідження включає понад 200 показників за 13-ма напрямками. У дослідження потрапили також дані з непідконтрольних уряду територій.

На Закарпатті проходить другий форум "Re:Open Zakarpattia", два дні протягом 5 та 6 листопада спікери дискутуватимуть про локальні, регіональні, національні та центральноєвропейські контексти, а також те, як перетворити відсталий регіон на ворота у Європу. Як повідомляється, у рамках форуму заплановано 10 панельних дискусій. Вони транслюватимуться як українською, так і англійською мовами в прямому ефірі на сторінці заходу у Фейсбуці.