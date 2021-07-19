В Україні з'являться препарати прямої дії на коронавірус - Ляшко

В Україні з'являться нові препарати прямої дії на коронавірус. За словами міністра охорони здоров'я Олега Ляшка. Незабаром МОЗ представить їх широкій публіці.

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів.

Міністр зазначив, що заяви про вихід інноваційних препаратів будуть через тиждень-два.

"З'явилися ще деякі інноваційні препарати. І я можу анонсувати, що найближчим часом будуть заяви, що Україна зробила щодо інноваційних препаратів, які мають пряму дію на вірус. До цього таких препаратів в Україні не було", - сказав Ляшко.

Через загрозу поширення Delta варіанту вірусу в Україні зберігаються основні карантинні обмеження.

Раніше вчені повідомили про те, що більший інтервал між етапами вакцинації AstraZeneca підвищує імунітет до коронавірусу.

Крім того, через пандемію коронавірусу карантин в Україні продовжено до 31 серпня.

Зазначимо, що у ВООЗ попередили, про небезпеку нового штаму коронавірусу "Дельта". Науковці зауважили, що він вдвічі заразніший від варіанту, який виявили ще Ухані.

За матеріалами Прямий канал.