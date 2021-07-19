В Україні з'являться препарати прямої дії на коронавірус - Ляшко
В Україні з'являться нові препарати прямої дії на коронавірус. За словами міністра охорони здоров'я Олега Ляшка. Незабаром МОЗ представить їх широкій публіці.
Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів.
Міністр зазначив, що заяви про вихід інноваційних препаратів будуть через тиждень-два.
"З'явилися ще деякі інноваційні препарати. І я можу анонсувати, що найближчим часом будуть заяви, що Україна зробила щодо інноваційних препаратів, які мають пряму дію на вірус. До цього таких препаратів в Україні не було", - сказав Ляшко.
Через загрозу поширення Delta варіанту вірусу в Україні зберігаються основні карантинні обмеження.
Раніше вчені повідомили про те, що більший інтервал між етапами вакцинації AstraZeneca підвищує імунітет до коронавірусу.
Крім того, через пандемію коронавірусу карантин в Україні продовжено до 31 серпня.
Зазначимо, що у ВООЗ попередили, про небезпеку нового штаму коронавірусу "Дельта". Науковці зауважили, що він вдвічі заразніший від варіанту, який виявили ще Ухані.
За матеріалами Прямий канал.