В Україну повернулася 25-та антарктична експедиція

Полярники 25-ї української антарктичної експедиції 29 квітня повернулися зі станції "Академік Вернадський". Про це Національний антарктичний науковий центр повідомив у Facebook.

Полярники пробули в Антарктиці цілий рік. Разом із ними також приїхала сезонна експедиція, учасники якої працювали на станції майже два місяці.

Повідомляють, що полярники вирушили в Україну ще 19 квітня. Спочатку вони подолали на кораблі "не дуже прихильну цього разу" протоку Дрейка, дісталися до портового чилійського міста Пунта-Аренас, а вже звідти з трьома пересадками (Сантьяго, Сан-Паулу, Париж) летіли додому. У Чилі зараз жорсткий локдаун, країну закрито на в'їзд і виїзд, тому в дорозі учасникам експедиції знадобилася допомога українських дипломатів у цій країні.

Учасники експедиції цілий рік проводили геофізичні, метеорологічні та біологічні дослідження, робили щоденні безперервні вимірювання, підтримували роботу станції і займалися ремонтом.

З приїздом сезонного загону роботи з модернізації значно активізувалися, зокрема, залили фундамент і встановили новий потужний кран, замінили систему опалення, встановили антену для безлімітного інтернету тощо. До сезонної команди входили також учені, які працювали над окремими програмами досліджень.

Наприкінці березня на станцію "Академік Вернадський" вирушила 26- та експедиція.

У середині квітня вона прибула в Антарктиду і прийняла естафету від колег із 25-ї експедиції.

Повідомляли, що ця команда - наймолодша серед усіх попередніх експедицій, вона проведе в Антарктиці приблизно 13 місяців. За матеріалами "Гордон".