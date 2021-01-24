В Україну повертають адаптивний карантин та 4 зони

Максим Степанов заявив, що в Україні знову введуть адаптивний карантин. Це відбудеться орієнтовно через 1,5 тижня після закінчення локдауна 25 січня.

Про це повідомляє 24 канал.

Однак наразі Україна житиме в умовах помаранчевої зони. Про це глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

"Зараз ми повертаємося в режим, в якому ми жили до 8 січня. Потім 7 - 10 днів дивимося, як змінилася ситуація по регіонах і далі вводимо адаптивний карантин", - наголосив Степанов.

Адаптивний карантин передбачає поділ території України на 4 епідеміологічні зони: червону, помаранчеву, жовту та зелену.

Для кожної із зон передбачені свої карантинні обмеження.

Найсуворіші обмеження у червоній зоні. Тоді певний населений пункт фактично живе у режимі локдауну.

Зазвичай карантинні зони встановлювали на 14 діб. За матеріалами https://t1.ua