В Умані госпіталізували двох школярок, які наковтались пігулок

В Умані Черкаської області дві восьмикласниці у середу, 17 лютого, в приміщені школи наковталися пігулок і потрапили до лікарні.

Про це з посиланням на медиків повідомляє місцеве видання "Про Все".

"Дійсно був такий виклик на "швидку". До лікарні було доправлено двох дітей з підозрою на отруєння "Дротаверином", - сказала речниця Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради Ірина Назарок.

Обидві дівчинки випили по 10 пігулок. Наразі вони під наглядом медиків. Що спонукало їх до цього кроку, поки що невідомо.

У поліції встановлюють обставини отруєння восьмикласниць і опитують свідків, повідомила речниця поліції Черкащини Зоя Вовк.

За її словами, дівчата у стабільному стані, їхньому життю нічого не загрожує. Зараз ними займаються медики.

Нагадаємо, у Боярці, що на Київщині, в академічному ліцеї "Гармонія" 16 лютого дві учениці сьомого класу випили по 40 таблеток дротаверину, внаслідок чого одна з дівчат померла. Друга дитина перебуває в лікарні в середньо стабільному стані. Згодом у пресслужбі поліції Київщини уточнили, що діти випили 40 таблеток дротаверину, який входить до складу "Но-шпи".

За матеріалами Главком.