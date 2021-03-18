Вакцина Johnson&Johnson ефективна проти мутацій COVID-19 - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує використовувати одноразову вакцину проти коронавірусу від компанії Johnson & Johnson у боротьбі з мутаціями COVID-19. Про це пише УНН з посиланням на DW.

Експерти ВООЗ рекомендували використовувати цю вакцину в країнах, де циркулюють нові штами коронавірусу, зокрема "південноафриканський".

"Після вивчення доказів у нас є вакцина, яка довела свою безпеку та продемонструвала необхідну ефективність, яку ми можемо рекомендувати для використання для людей, старших за 18 років, без верхнього вікового обмеження", - сказав Алехандро Кравіото, голова Стратегічної консультативної групи ВООЗ з питань імунізації.

ВООЗ схвалила вакцину проти коронавірусу від компанії Johnson & Johnson для екстреного застосування. До цього у ВООЗ вже дозволили використання препаратів від Pfizer/BioNTech та Oxford/AstraZeneca.

Повідомляється, що вакцину Johnson&Johnson уже схвалили в США, Канаді, Південній Африці та Європейському Союзі. Для вакцинації однієї людини потрібна лише одна доза цього препарату. Також перевага цієї вакцини - можливість зберігати у звичайному холодильнику.

Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) рекомендувало видати тимчасове реєстраційне посвідчення для вакцини від коронавірусу компанії Janssen - підрозділу американської Johnson & Johnson.

Це вже четверта вакцина від коронавірусу, схвалена для використання на території ЄС. Раніше Європейське агентство лікарських препаратів (EMA) схвалило 28 січня допуск до застосування в країнах ЄС вакцини британсько- шведської компанії AstraZeneca. Перед цим агентство схвалило заявки на тимчасову реєстрацію препарату Comirnaty, спільно розробленого компаніями BioNTech з Німеччини й Pfizer з США, і вакцини Moderna, створеної однойменною американською компанією.

Варто відзначити, що схвалення вакцини в ЄС - дозволяє її прискорену реєстрацію в Україні. Це стало можливим завдяки внесенню змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання для екстреного медичного застосування.

Документ встановлює можливість прискореної державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) в разі прийняття такого рішення центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, з метою екстреного медичного застосування з урахуванням визначених зобов'язань.

Таке рішення про прискорену державну реєстрацію приймається, зокрема, при наявності даних про успішне проведення доклінічних випробувань/досліджень, окремих фаз клінічних випробувань/досліджень; якщо дозвіл на екстрене застосування було надано компетентним органом США, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, КНР, Індії або централізованій процедурі компетентним органом Євросоюзу. За матеріалами УНН.