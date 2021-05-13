Вакцини Covishield індійського виробництва на Закарпатті залишилось 110 доз

110 доз препарату від коронавірусу AstraZeneca/Covishield індійського виробництва залишилися на Закарпатті. Загалом їх було 14,5 тисяч. Про це 13 травня розповіла головна епідеміологиня краю Вікторія Тимчик.

З її слів, південнокорейської AstraZeneca в області ще є 3,200 доз, з отриманих 26 квітня 8,600.

Нагадаємо, вакцину Covishield індійського виробництва Закарпаття отримало 25 лютого. Тоді до краю прибуло 14,5 тисяч доз. Першочергово нею вакцинували медичних працівників з мобільних бригад, які здійснюють вакцинацію. Читайте також: Зареєструватися на вакцинацію можна онлайн, або подзвонивши до сімейної амбулаторії

Додамо, 7 тисяч 40 доз вакцини CoronaVac Закарпаття отримало 14 квітня. Щеплення цією вакциною роблять маломобільним групам населення, їхнім родичам, а також освітянам, які залучені до проведення ЗНО.

18-го квітня в область доставили 1 170 доз вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech. Цією вакциною передусім вакцинують персонал та мешканців закладів закритого типу, зокрема тих, хто перебуває у будинках для людей похилого віку.

За словами Вікторії Тимчик, "ревакцинації в нас почнуться приблизно з 20 травня". За матеріалами UA: Суспільне