Великдень 2021: розклад служб в українських храмах

Великдень в Україні в 2021 році відзначається 2 травня, і пройде в умовах адаптивного карантину з урахуванням діючих обмежень в регіонах відповідно до тієї чи іншої зони епідеміологічної небезпеки. Влада дозволила вірянам відвідати храми, а служби будуть проводитися на вулиці.

Як можна буде освятити великодні кошики, і які розклади святкових богослужінь в церквах.

Зазначимо, що богослужіння транслюватимуть онлайн, і священики дадуть благословення великодніх страв через інтернет. Разом з тим двері храмів будуть відкриті. Як у церквах пройдуть служби на Великдень.

У всіх Церквах обіцяють дотримуватися правил карантину. Нагадаємо, що в "червоній" зоні забороняється проведення богослужінь, крім випадків, коли площа приміщення не менше за 10 квадратних метрів на людину. У "помаранчевій" зоні забороняються релігійні масові заходи більш ніж 20 учасниками, і ними має бути дистанція щонайменше 1,5 метра.

Додамо, що на час Великодня МОЗ України видав спеціальні рекомендації як для церков, так і для парафіян. Серед них такі: збільшення кількості сесій та зменшення їх тривалості, встановлення обмеження на відвідування служби перед благословенням всередині храмів та забезпечення дотримання дистанції між парафіянами на вулиці не менше 1,5 м, краще, щоб до церкви на Великдень йшов хтось один з родини.

Представники всіх українських церков заявили, що освячувати великодні кошики будуть на відкритому повітрі. Зробити це можна буде вже в суботу після обіду, а також в неділю до обіду. Розклад Великодніх богослужінь у храмах 1-2 травня

Детальний розклад служб на Великдень можна подивитися на сайті конкретної церкви. Нижче наводимо деякі в таких храмах:

Михайлівський Золотоверхий монастир у Києві

Субота 1 травня 08.00 часи Вечірня з Літургією Василія Великого 20.00 читання книги Діянь апостольських 23.00 Великодня опівнічниці

Неділя, 2 травня 00.00 Великодня утреня 01.00 Часи та Літургія святителя Іоанна Златоуста 09.00 Пізня Літургія 17.00 Великодня Вечірня.

Києво-Печерська Лавра

Суботою, 1 травня 08.00 Літургія (Успенський собор) 08.00 Літургія (Трапезний храм) З 12 до 23 години Освячення великодніх страв на площі Ближніх печер.

Київський храм св. Василія Великого

Субота, 1 травня 8.00 Вечірня з Літургією св. Василія Великого 15.00 - 20.00 благословення пояс та інших страв (інтервал - 30 хв.)

Неділя, 2 травня 06.30 Надгробне. Недільна Утреня 08.00 Урочиста Великодня Свята Літургія (благословення пояс та інших страв) 10.00 Урочиста Великодня Свята Літургія (благословення пояс та інших страв) 12.00 Урочиста Великодня Свята Літургія (благословення пояс та інших страв) 18.00 Недільна Вечірня.

Вознесенський Флорівський жіночий монастир

Субота, 1 травня 3.00 Чин Поховання Спасителя. Літургія Василія Великого.

21.00 Читання діянь Св. Апостолів.

Неділя, 2 травня 00.30 Канон Великої Суботи. Хресний хід навколо храму 01.00 Великодня утреня. Літургія.

17.30 Вечірнє богослужіння.

За матеріалами РБК-Україна.