Верховний Суд залишив у силі довічне ув'язнення Пукача за вбивство журналіста Гонгадзе

Верховний Суд залишив без змін вирок про довічне ув'язнення колишнього голови кримінального розшуку МВС Олексія Пукача за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Цю інформацію УНН підтвердив адвокат Пукача Григорій Демиденко.

Пукач просив пом'якшити покарання до 15 років ув'язнення, але колегія на чолі зі Станіславом Голубіцким - відмовила. Тож засуджений Пукач продовжить відбувати довічне ув'язнення.

Вирок оскарженню не підлягає.

29 січня 2013 року Печерський районний суд Києва засудив Олексія Пукача до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

6 січня 2016 року Апеляційний суд Києва залишив без змін вирок Печерського районного суду, який засудив ексначальника зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача до довічного позбавлення волі за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Пукача було етаповано з Лук'янівського СІЗО до Чортківської колонії на Тернопільщині.

Верховний Суд на 14 листопада 2018 року призначив до розгляду справу за касаційними скаргами на рішення судів двох попередніх інстанцій щодо ексгенерала МВС Олексія Пукача, засудженого до довічного позбавлення волі за убивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Нагадаємо, адвокат Пукача роз'яснив ситуацію стосовно касації у справі про вбивство Гонгадзе. За матеріалами УНН.