Від дня Чорнобильської катастрофи минуло 35 років

26 квітня, рівно 35 років тому, сталася наймасштабніша трагедія для України - катастрофа на Чорнобильській АЕС. Наслідки Чорнобильської катастрофи ще десятиліттями будуть даватися взнаки українцям...

Як інформує УМ, про це нагадали в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

Програмою заходів сьогодні заплановано традиційне покладання квітів та вінків до місць вшанування ліквідаторів, проведення низки мистецьких акцій, круглих столів та конференцій.

Також цієї ночі в Прип'яті були запалені 35 свічок у пам'ять про Чорнобильську катастрофу - за кількістю років, що минули з моменту аварії. Це частина акції, яка покликана символічно показати роль Чорнобиля у загальнонаціональному контексті.

У Києві на ВДНГ запрацює мультимедійна виставка "Чорнобиль. Подорож" - розповідь про катастрофу - від світового контексту 1986 року до історій людей, долі яких нерозривно пов'язані з подіями 26 квітня 1986 року, а також діалогу щодо подальшої долі Чорнобиля.

Для відвідувачів виставка буде відкрита після скасування жорсткого карантину.

Очікується, що керівництво держави, за традицією, вшанує учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС біля пам'ятного знака "Воїнам Чорнобиля" та меморіального кургану "Героям Чорнобиля" у Києві.

За матеріалами Україна молода.