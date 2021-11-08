Від сьогодні в Україні невакциновані чиновники та вчителі не допускаються до роботи

Від сьогодні, 8 листопада, набуває чинності наказ МОЗ, норма якого не допускає до роботи невакцинованих від коронавірусу вчителів, держслужбовців та науковців. Працівники, які не отримали щеплення, відстороняються без збереження зарплати та без нарахування стажу за ці дні.

Кабінет міністрів України затвердив порядок відсторонення співробітників підприємств, установ та організацій, які відмовляються вакцинуватися від COVID-19. Норма почне діяти з 8 листопада 2021 року, передає УНН

Документом доручається керівникам державних органів, керівникам підприємств, установ та організацій забезпечити відсторонення від роботи (виконання робіт) працівників та державних службовців, обов'язковість профілактичних щеплень проти СOVID-19 яких визначена переліком та які відмовляються або ухиляються від проведення таких обов'язкових профілактичних щеплень проти СOVID-19.

Зазначається, що це не стосується, тих осіб, які мають абсолютні протипоказання до проведення таких профілактичних щеплень проти СOVID-19 та надали медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти СOVID-19, виданий закладом охорони здоров'я.

У постанові вказують, що на час такого відсторонення оплата праці працівників та державних службовців здійснюється з урахуванням частини першої статті 94 Кодексу законів про працю України, частини першої статті 1 Закону України "Про оплату праці" та частини третьої статті 5 Закону України "Про державну службу".

Відсторонення працівників та державних службовців здійснюється шляхом видання наказу або розпорядження керівника державного органу (державної служби) або підприємства, установи, організації з обов'язковим доведенням його до відома особам, які відсторонюються.

Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов'язковим.

Обов'язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники: o центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів; o місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів; o закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомляв, що освітян та чиновників, які відмовилися від обов'язкової вакцинації від COVID-19 будуть відсторонювати від роботи без збереження зарплати.

Окрім того, лікарняні не підлягають оплаті під час відсторонення від роботи через відмову від вакцинації проти СOVID-19. За матеріалами УНН.