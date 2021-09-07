Відмова Росії продовжити мандат місії ОБСЄ на кордоні з Україною є зухвалою демонстрацією - Резніков

Відмова Росії продовжити мандат моніторингової місії ОБСЄ на кордоні з Україною є зухвалою демонстрацією. Про це в ефірі програми "Свобода слова" заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає кореспондент УНН.

"Я це тлумачу як по суті відмову Російської Федерації від Мінських угод... Це зухвала демонстрація всьому міжнародному суспільству, що а нам все одно, про які домовленості ви ведете мову, нам все одно, що є Організація з безпеки та співробітництва в Європі", - наголосив він.

Резніков також не виключив варіант додаткового постачання Росією зброї бойовикам через неконтрольовану Україною ділянку кордону.

2 вересня Росія оголосила, що не підтримає продовження терміну дії місії спостерігачів ОБСЄ на російсько-українському кордоні після 30 вересня.

У травні поточного року Росія заблокувала продовження мандата місії ОБСЄ на російсько-українському кордоні на чотири місяці. Місію продовжили лише на два місяці, до 31 липня.

У МЗС України поведінку РФ пояснюють тим, що Кремль прагне продовжувати безперешкодні поставки зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на окуповані території України.

Варто також відзначити, що, згідно з рішенням від 22 липня, влітку робота місії була також продовжена всього на два місяці, до 30 вересня.

Місія ОБСЄ працює у пунктах Донецьк і Гуково з 29 липня 2014 року. За матеріалами УНН.