Відсьогодні в Україні заборонено в'їзд іноземцям із країн, де поширений штам "Омікрон"

Кабінет міністрів України 2 грудня ухвалив постанову про заборону перетину українського кордону іноземцям та особам без громадянства, які прибули з країн, де наразі зафіксовано поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон", передає кореспондент УНН.

З 00:00 3 грудня 2021 року на період дії карантину в Україні встановили заборону на в'їзд іноземцям та особам без громадянства, які прибули з ПАР, Ботсвани, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватіні, Мозамбік, Малаві та перебували на їх території не менше ніж сім днів протягом останніх 14 днів.

Водночас обов'язкову самоізоляцію мають відбути українці, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які прибувають в Україну з вказаних вище країн та перебували на їх території не менше ніж сім днів протягом останніх 14 днів.

25 листопада у ПАР виявили новий штам коронавірусу - B.1.1.529.

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я назвала цей штам грецькою літерою Omicron.

Omicron вже зафіксували в деяких європейських країнах, Австралії, Ізраїлі, Гонконгу, Японії, Північній та Латинській Америці.