Відсьогодні відкриваються усі пункти пропуску на кордоні з Польщею

З 23 червня відкриються усі пункти пропуску на кордоні з Польщею, зокрема Устилуг, Смільниця та Угринів, які на час карантину були закриті. Про це розповів начальник управління організації прикордонного контролю Адміністрації Держприкордонслужби України Юрій Лисюк, пише УНН.

"Зараз приймається рішення польським урядом і нас буде офіційно поінформовано про те, що з 23 червня з нуля годин будуть відкриті пункти пропуску, які наразі не працюють. Це Смільниця, Угринів, Устилуг", - повідомив Юрій Лисюк.

Він зауважив, що у зв'язку з цим на кордоні з Польщею пасажиропотік і черги зменшаться.

Лисюк додав, що в Євросоюз краще їхати з понеділка по середу, коли черг на кордонах немає.