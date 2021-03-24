Вимагати заборони маршрутних перевезень - це маніпуляція - Кличко

Якщо ситуація з коронавірусом буде погіршуватися, то можливе обмеження руху транспорту

Через локдаун в Києві подорожчає проїзд в маршрутках. Своєю чергою, мер Києва Віталій Кличко вважає маніпуляцією намір Асоціації перевізників Києва та Київської області звернутися до влади столиці офіційно заборонити роботу маршруток.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Україна 24.

"Це виглядає так - мовляв, забороніть, будь ласка, нам працювати, бо ми маємо збитки. Так сьогодні, наприклад, весь комунальний транспорт в місті Києві - дотаційний. Він - не прибутковий, - зазначив мер. - Приватні ж маршрутки - це транспорт приватних перевізників. Вони повинні вирішувати на свій власний розсуд чи працювати їм. А вимагати заборони маршрутних перевезень - це маніпуляція"- сказав Віталій Кличко.

За його словами, він продовжує звертатися до киян, щоб вони, в умовах суворих обмежень, користувалися громадським транспорт тільки при гострій потребі.

"Якщо у вас немає гострої потреби кудись їхати, - залишайтесь вдома! Я звертаюсь до всіх роботодавців: за можливості, зробіть так, щоб співробітники або пішли у відпустки, або мали можливість працювати дистанційно. Зараз працюють виключно підприємства критичної інфраструктури - ті, що забезпечують життєдіяльність міста", - сказав мер.

Він підкреслив, що зараз весь комунальний громадський транспорт столиці працює на маршрутах.

"Але, якщо ситуація буде погіршуватись і дійте до критичної межі, я не виключаю, що ми будемо змушені обмежити й рух транспорту", - зазначив Віталій Кличко.

За матеріалами segodnya.ua